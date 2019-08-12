История вопроса

Г убернаторские выборы в Республике Алтай потребовались после добровольной отставки одного из старейших российских губернаторов Александра Бердникова. 20 марта 2019 года временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай президент РФ Владимир Путин назначил Олега Хорохордина. Помимо главы региона 8 сентября 2019 года жители Алтая выберут депутатов местного парламента и ряда муниципалитетов, а также некоторых муниципальных глав. В начале апреля 2019 года Алтайский центр политических исследований провёл опрос и выяснил, что если бы губернаторские и парламентские выборы в Республике Алтай состоялись в ближайшее воскресенье, с большой долей вероятности победил бы кандидат от КПРФ, а за «Единую Россию» проголосовали чуть более 30% избирателей.