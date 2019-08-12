Горно-Алтайск, 12 августа 2019, 11:11 — REGNUM
Регистрация кандидатов в депутаты регионального парламента Республики Алтай завершилась.
Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», республиканский избирком зарегистрировал 193 кандидата. Подавляющее большинство из них — 153 человека выдвинуты политическими партиями, остальные сорок — самовыдвиженцы.
Ещё 35 кандидатам в регистрации отказано.
Добавим, что выборы пройдут по смешанной системе — 30 депутатов будут избраны на одномандатных округах, 11 — по партийным спискам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стал известен список кандидатов в главы республики. Помимо действующего врио главы Олега Хорохордина за этот пост будут бороться представитель КПРФВиктор Ромашкини либерал-демократ Дмитрий Софронов.
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