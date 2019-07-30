Горно-Алтайск, , 08:45 — REGNUM

Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала временно исполняющего обязанности главы региона Олега Хорохордина кандидатом в главы.

Таким образом, пока зарегистрировано трое кандидатов — помимо врио главы это представитель КПРФ Виктор Ромашкин и либерал-демократ Дмитрий Софронов. По всей видимости, алтайцам придётся выбирать главу из этих трёх кандидатов, поскольку ранее члены комиссии отказали в регистрации троим кандидатам, не предоставившим необходимые документы.

Напомним, выборы главы Республики Алтай состоятся 8 сентября 2019 года. Они были назначены после добровольной отставки экс-главы Александра Бердникова, проработавшего на этой должности 13 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2019 года временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай был назначен Олег Хорохордин.

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