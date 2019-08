Редвуд-Сити, США, , 11:03 — REGNUM

На официальном сайте серии игр Need for Speed 12 августа появился таймер с обратным отсчётом. Таким образом, разработчики тизерят новый проект в серии, релиз которого состоится в 2019 году.

Отсчёт на таймере закончится 14 августа 2019 года. Эксперты считают, что в этот день разработчики покажут первый тизер-трейлер новой в игры серии Need for Speed. Ранее сообщалось, что официальный анонс проекта должен состояться на выставке gamescom 2019.

Need for Speed — это популярная серия гоночных симуляторов. За годы существования (первая игра вышла в 1994 году) франшизы в ней вышло более 20 игр и полнометражный фильм. Need for Speed считается самой успешной серией автосимуляторов в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Помощь молодым: Twitch тестирует сервис для начинающих стримеров