Махачкала, , 10:01 — REGNUM

Капитальный ремонт будет проведён в дагестанском детском туберкулезном санатории. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 20 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Во время внепланового визита в медучреждение глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов остался недоволен материально-техническим состоянием лечебно-профилактического учреждения и удручающим видом отдельных корпусов здания.

«Здравница должна соответствовать современным требованиям, предъявляемым к подобным организациям. Помимо капитального ремонта здесь необходимо обновить оборудование пищеблока, закупить промышленные стиральные машины, новую мебель. Будем искать меценатов, которые помогут нам это всё приобрести», — отметил министр.

На лечении в санатории на сегодняшний день находится 90 детей. В среднем время пребывания здесь составляет от трёх месяцев до полугода.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в течение трёх лет, с 2019 по 2021 год, выделит Дагестану более 1,2 млрд рублей на строительство противотуберкулёзного диспансера в городе Махачкале. В учреждении площадью 24,78 тысяч кв. м разместится стационар на 320 коек.