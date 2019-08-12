Пхочхон, Южная Корея, , 07:44 — REGNUM

С 19 по 23 августа 8-я механизированная (пехотная) дивизия Южной Кореи проведет тактические учения в провинциях Канвондо и Кёнгидо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, учения пройдут в Чхорвоне (провинция Канвондо), Тондучхоне, Пхочхоне и Ёнчхоне (провинция Кёнгидо).

Известно, что в учениях примут участие более 1900 военнослужащих и 500 единиц техники.

Как сообщают источники, органы местного самоуправления заранее предупредили жителей данных регионов об учениях и шуме и попросили их отнесись с пониманием.

«Мы планируем создать специальный отряд по контролю, чтобы минимизировать неудобства для жителей и предотвратить несчастные случаи», — сообщили военные.