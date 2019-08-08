Улан-Удэ, , 07:36 — REGNUM

За прошедшие сутки огнеборцы в Бурятии локализовали два лесных пожара. При этом, как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства, за те же сутки обнаружено два новых очага в Северо-Байкальском районе.

«Всего за сутки проводились работы по тушению 10 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 1489 га», — сообщили в агентстве.

Под наблюдением остаётся ещё 15 «термоточек» в четырёх северных районах на площади в 55 тыс. га. Как отмечается, очаги находятся в труднодоступной местности, а угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для тушения пожаров в Бурятии подготовлены около тысячи военных специалистов, оснащённых техникой.

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