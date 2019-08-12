12 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Около 13 тыс. рублей потребуется родителям подростка, чтобы собрать в школу в Барнауле, если разумно экономить, и до бесконечности, если такой цели нет. Родителям первоклашек можно смело умножать эту цифру на два, а то и на три. Тут всё зависит от учебного заведения, амбиций родителей и их возможностей. Рынок на сегодня один и тот же товар предлагает в разных вариациях, как в самолёте — от эконома до «бизнес-класса», фактически с малолетства деля детей по достатку.

Алёна Скобеева, , 08:22 — REGNUM

Для кого-то родительские траты на подготовку к школе в этом году начались с июня — в федеральный перечень учебников для 8-х классов не попали некоторые из них, по которым дети уже начали обучение. Выход остался один — закупить их за счёт родителей. В одной из школ Барнаула на эти цели предложили скинуться по 900 рублей, потому как закончить программу-то нужно, не менять же коней на переправе. Ещё по 500 рублей к этой сумме добавилось за счёт добровольного взноса на ремонт класса.

Школьный базар в магазине © ИА REGNUM

Основные же траты пришлись на август, когда в большинстве регионов страны начались так называемые «школьные базары», где можно приобрести всё разом — от одежды до ручки.

Школьная единая форма есть не во всех школах. В большинстве установлен лишь деловой стиль одежды. Тут хотелось бы сделать ремарку о форме: в тех школах, где форма есть, её стоимость чаще всего выше, чем формат «темный низ — светлый верх», потому как выбирается единый фасон и ткань, которые есть лишь в 1−2 мастерских, а монополист уже диктует цену. С учётом того, что дети растут быстро, менять форму придётся через каждый год, редко когда через два. По этой причине предложение вернуть обязательную школьную форму у части родителей вызывает здоровый скептицизм.

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Кроме тех учебников, что оказались вне федерального списка в этом учебном году, остальные учебные материалы выдаются бесплатно, на родителях — канцелярия, одежда и все материалы, что необходимы для уроков технологии, несколько лет назад пришедших на смену привычным урокам труда. Интересный рекламный ход, к слову, делают некоторые магазины — на входе лежат бумажные распечатки со списком из базовой канцелярии, которые можно взять с собой. Это позволяет ничего не забыть при покупке именно в этом магазине. Также в последние годы становится популярен такой вид школьной подготовки, как централизованная закупка той же канцелярии в каком-то одном интернет-магазине. И что самое интересное — даже при закупке в московском интернет-магазине и доставке в Барнаул с учётом стоимости оной расходы ниже, чем при «очной закупке». Ещё и скидку за оптовую закупку дадут, если родители объединятся.

Один из самых расходных материалов школьных трат — это тетради, и тут цена варьируется от одного рубля за 12-листовые однотонные из плохонькой бумаги по «распродажной цене» до 10 рублей за те же 12 листов, но из мелованной бумаги и с яркой картинкой на обложке, нанесённой на плотный картон. Схожая ситуация и со всеми остальными канцтоварами. К примеру, рюкзаки можно приобрести как за 600 рублей, так и за 6 тыс. рублей. При этом отличаться они в некоторых случаях будут разве что яркостью оформления да наличием рисунков. Набор необходимых для занятий в 8-м классе канцтоваров вытянул на сумму около 2,5 тыс. рублей. Около 800 рублей к расходной части «школьного бюджета» добавил рюкзак нейтральной расцветки из более износостойкой ткани.

Тетради © ИА REGNUM

Школьный базар © ИА REGNUM

Распродажи к школе © ИА REGNUM

Школьные рюкзаки © ИА REGNUM

Цены на канцелярию © ИА REGNUM

«Львиная доля» школьных расходов — это одежда. Кроссовки или кеды на физкультуру, стоимость которых варьируется от 600 до 5 тыс. рублей и выше, непосредственно спортивная форма — футболки, штаны, верхняя кофта. Также в списке сменная обувь для хождения по школе, брюки и юбки для девочки, блузки, водолазки, кардиган или пиджак. С учётом, что покупки не с нуля, а в гардеробе завтрашней восьмиклассницы ещё осталась одежда предыдущего года, общие расходы составили около 13 тыс. рублей без учёта материалов на технологию, список которых пока неизвестен. В семье, где детей-школьников двое — эту цифру умножаем на два и получаем сумму выше средней месячной зарплаты в регионе, которая для Алтайского края в первом квартале 2019 года составляет около 25 тыс. рублей. То есть даже с экономией, чтобы собрать двоих детей в школу, нужно или иметь зарплату выше, или же придётся копить, а то и взять потребительский кредит.

Рассрочка на школьном базаре © ИА REGNUM

Цены школьного базара © ИА REGNUM

Напомним, в июле 2019 года в России средний «школьный чек» составлял более 10,7 тыс. рублей, увеличившись относительно 2018 года на 2%. Некоторые магазины в период «школьных базаров» идут на такой вид расчёта, как рассрочка.

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