Москва, 9 августа 2019, 13:52 — REGNUM
Документ о национальном стандарте на школьную форму в России пока предварительный и содержит в себе больше вопросов, чем ответов, заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Предполагается, что новые стандарты школьной формы позволят достичь некоей (пока не определенной в количественном выражении и не оцениваемой какими-либо точными техническими параметрами и критериями) планки, определяющей «качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки».
Многие учебные заведения уже давно используют определенные стандарты, принятые исключительно для каждой конкретной школы, что в целом оценивается психологами как полезная вещь — единая форма не только укрепляет так называемый «корпоративный дух учебного заведения», но и изначально исключает любые проявления соперничества в качестве одежды, следованиям веяниям моды и соревнования, «кто круче и у кого родители зарабатывают больше».
Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заявил, что предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.
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