Москва, , 13:52 — REGNUM

Документ о национальном стандарте на школьную форму в России пока предварительный и содержит в себе больше вопросов, чем ответов, заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«По сути, на данном этапе предлагается регламентировать такие общие параметры, как «требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки», — пояснил эксперт.

Предполагается, что новые стандарты школьной формы позволят достичь некоей (пока не определенной в количественном выражении и не оцениваемой какими-либо точными техническими параметрами и критериями) планки, определяющей «качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки».

«Конечно, не идет речи о возвращении тех правил, которые были приняты в СССР, когда школьники всей страны носили строго унифицированную форму. Но и те критерии, которые пока озвучены, не дают окончательного понимания, что требуется от производителей школьной формы», — отметил Вакуленко.

Многие учебные заведения уже давно используют определенные стандарты, принятые исключительно для каждой конкретной школы, что в целом оценивается психологами как полезная вещь — единая форма не только укрепляет так называемый «корпоративный дух учебного заведения», но и изначально исключает любые проявления соперничества в качестве одежды, следованиям веяниям моды и соревнования, «кто круче и у кого родители зарабатывают больше».

«Но в данном случае речь идет не о некоем единообразии, а о технических требованиях к качеству ткани. И пока не выйдут детальные пояснения, судить о «полезности» данного начинания преждевременно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заявил, что предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.

Читайте также: В России готовят национальный стандарт на школьную форму