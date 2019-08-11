Москва, , 17:10 — REGNUM

Столичные образовательные и культурные учреждения проведут 17 августа мастер-классы в рамках проекта «Субботы московского школьника». Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Школьник Mos.ru

Занятия будут реализовываться по нескольким направлениям. Так, учащихся школ смогут познакомиться с 3D-графикой, обсудить проблемы филологии и экологии, научиться прыгать на батуте. В зависимости от направления мастер-классы будут проводится в Городском методическом центре, службе финансового контроля департамента образования и науки, федеральном детском эколого-биологическом центре и батутном парке «Небо».

Напомним, проект «Субботы московского школьника» реализуется с сентября 2013 года, его участниками стали 850 тысяч школьников и студентов колледжей. Он предполагает проведение комплекса бесплатных мероприятий (лекции, семинары, экскурсии, тренинги, квесты и др.) по 20 различным направлениям, которые проводятся московскими учреждениями культуры и образования.

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