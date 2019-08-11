Москва, , 11:53 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил действующих сотрудников и ветеранов международного аэропорта «Шереметьево» с 60-летием самой большой воздушной гавани России. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 11 августа, на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, за прошедшие годв аэропорт «Шереметьево» внес неоценимый вклад в развитие российской гражданской авиации. Воздушная гавань укрепляла международный авторитет России, как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок.

Российский лидер обратил внимание, что ведущие российские, а также зарубежные авиакомпании выбрали «Шереметьево» в качестве аэропорта базирования и надежного стратегического партнера.

Все эти успехи достигнуты благодаря труду многих поколений и династий работников аэропорта, которые искренне преданы своему делу, считает Путин.

На сегодняшний день коллектив аэропорта продолжает приумножать славные традиции и уделяет приоритетное значение модернизации инфраструктуры воздушной гавани, реализуя важные для транспортной отрасли в целом проекты.