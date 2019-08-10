Москва, , 15:17 — REGNUM

Подручная оппозиционного блогера Алексея Навального Любовь Соболь была задержана сотрудниками полиции после того, как один из организаторов митинга внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова написал заявление в полицию о том, что она готовит провокации на массовом мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Проспект Сахарова. Москва Андрей Черкасский © ИА Красная Весна

Оказывается, к сотрудникам ГУ МВД России по городу Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Соболь и ряд других участников митинга собираются организовать провокации при проведении этого согласованного мероприятия.

Было принято решение задержать Соболь еще до того, как она доберется до площадки митинга.