Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM

В Екатеринбурге планируют организовать скоростную электричку от аэропорта «Кольцово», которая бы шла через Академический район до ВИЗа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управляющей компании «Академический».

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Электричку хотят пустить к 2023 году. Пока неизвестно, будет ли это «Ласточка» или иной электропоезд.

Транспорт будет курсировать из Новокольцовского района (именно там будет построена деревня Универсиады) в район «ВИЗ-Правобережный». Ещё одна потенциальная остановка, помимо Академического района, — железнодорожный вокзал.

Напомним, маршрут скоростного электропоезда «Ласточка» Екатеринбург — Нижний Тагил продлят до Верхней Салды. На эти цели затратят 1,8 млрд рублей из свердловского бюджета.

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