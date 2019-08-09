Москва, , 19:45 — REGNUM

Большая часть гаражей на улице Полбина в столичном районе Печатники снесены в рамках строительства Юго-Восточной хорды Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов.

«Сносят гаражи вдоль железной дороги на улице Полбина. Сносить их начали по плану, как предполагали. Потихоньку. Начали сносить в начале лета, сейчас уже дошли до жилых домов в районе Полбина, 10. Можно увидеть, что гаражи снесены. Непосредственно у проезжей части гаражи не сносят и выглядит, что все в порядке, но на самом деле большая часть уже снесена. Сносится там, где планируется проводить Юго-Восточную хорду», — отметил Власов.

Муниципальный депутат сообщил, что владельцам гаражей уже начали выплачивать компенсации.

«Я слышал от владельцев гаражей, что компенсации выплачивают, как и обещали, по 150 тысяч рублей. Вроде бы пока не всем, но пошли оплаты. Это со слов людей, у которых там есть гаражи», — сказал Власов.

Также муниципальный депутат выразил мнение, что собственники снесённых объектов не выражают недовольство происходящим и уже нашли гаражам замену — купили грузовые автомобили малой тоннажности и переместили всё имущество из гаражей в них, а транспортные средства оставляют в дворах.

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