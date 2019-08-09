Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM

В ходе дорожного конфликта, разгоревшегося в Красногвардейском районе Петербурга один из участников пустил в ход нож, едва не убив оппонента. Мужчина задержан, ему предъявят обвинение в покушении на убийство.

Конфликт произошел 7 августа текущего года около 20:30 мск на островке безопасности в районе съезда с моста Александра Невского на Заневский проспект. В драку вступили водители автомобилей Hyundai Solaris и Daewoo Nexia, к ним присоединились пассажиры обоих автомобилей, сообщало ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, подозреваемый — водитель Hyundai — ударил мужчину 1989 года рождения, водителя Daewoo, ножом в грудную клетку. Потерпевший был госпитализирован.

Преступник скрылся, но был задержан. Им оказался мужчина 1995 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года был осужден к лишению свободы мужчина, устроивший стрельбу по людям и полицейскому после ДТП.

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