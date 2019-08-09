Владикавказ, , 12:51 — REGNUM

Затеречный районный суд Владикавказа постановил вернуть пожилой местной жительнице её квартиру, которой она ранее лишилась из-за обмана собственной племянницы. Об этом 9 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии.

О нарушении жилищных прав 81-летней пациентки республиканской психиатрической больницы в надзорный орган заявил главный врач медучреждения. Проверка выявила, что свою двухкомнатную квартиру пенсионерка продала весной 2018 года своей племяннице.

Однако, по словам женщины, продавать единственную свою жилплощадь она не собиралась, и никаких денег за это не получила. Подписывая предоставленный родственницей договор купли-продажи квартиры пенсионерка думала, что перед ней документы по оплате коммунальных услуг.

«Несмотря на то, что женщина в установленном законом порядке не признана недееспособной, в силу возраста и психического состояния в момент совершения сделки она не была способна осознавать значение своих действий и руководить ими», — отметили в прокуратуре.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге двое неизвестных обманом похитили у выходца из Дагестана 12 млн рублей, которые тот скопил на покупку квартиры. Вернее, потерпевший сам передал деньги мошенникам, один из которых представился застройщиком и обещал помочь с поиском и приобретением жилплощади.