Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM

Двое неизвестных злоумышленников в Санкт-Петербурге обманом похитили у уроженца Дагестана 12 млн рублей, которые тот скопил на покупку квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл накануне, 6 августа, на парковке одного из торговых центров северной столицы. Аферист, который представился застройщиком, предложил 30-летнему дагестанцу помощь в поиске и приобретении квартиры.

Получив от потерпевшего деньги, «застройщик» передал их своему подельнику. Последний с полученными миллионами уехал на взятом в аренду автомобиле в неизвестном направлении. Позже машину нашли припаркованной на одной из улиц города. В настоящее время ведутся поиски мошенников.

Читайте также: Двойник дагестанского кавээнщика завладел деньгами пенсионерки

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двойник известного дагестанского кавээнщика Омара Алибутаева обманом убедил проживающую в Махачкале пенсионерку из Алтайского края передать ему 300 тысяч рублей. За эти деньги аферист пообещал женщине помочь в получении квартиры по выдуманной им госпрограмме поддержки русскоязычного населения.