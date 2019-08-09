Киев, , 12:22 — REGNUM

Исследовательско-проектный центр кораблестроения концерна «Укроборонпром» приступил к разработке проекта модернизации американских катеров типа Island, ранее проданных Украине, сообщили 9 августа в пресс-службе концерна.

«Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут переданы командованию Военно-морских сил», — рассказал директор и генеральный конструктор центра Вадим Борисов.

Он добавил, что работы по модернизации будут проводиться на Николаевском судостроительном заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, тридцатилетние списанные катера типа Island были «подарены» Украине в сентябре 2018 года. Они обошлись украинскому бюджету более чем в $10 млн.

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