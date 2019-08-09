Киев, 9 августа 2019, 12:22 — REGNUM
Исследовательско-проектный центр кораблестроения концерна «Укроборонпром» приступил к разработке проекта модернизации американских катеров типа Island, ранее проданных Украине, сообщили 9 августа в пресс-службе концерна.
Он добавил, что работы по модернизации будут проводиться на Николаевском судостроительном заводе.
Как сообщало ИА REGNUM, тридцатилетние списанные катера типа Island были «подарены» Украине в сентябре 2018 года. Они обошлись украинскому бюджету более чем в $10 млн.
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