США «бесплатно» продали Украине два списанных катера

Балтимор, США, , 23:01 — REGNUM В американском Балтиморе прошла торжественная церемония передачи Украине двух старых списанных катеров класса Island, сообщил 27 сентября телеканал 112.ua.

Церемонию посетил президент Украины Петр Порошенко.

«Руководство США, в том числе президент США, вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости. Первые два корабля класса Island станут еще одним кирпичиком для усиления военно-морского союза между украинским и американским народами, вместе с открытием военно-морского центра в Очакове», — заявил Порошенко.

Отметим, что Украина получит тридцатилетние суда только через год — американцы планируют заменить двигатели и поставить современные системы связи.

Напомним также, что «бесплатные» американские катера обошлись украинскому бюджету в $10.1 млн. Решение о полной предоплате было принято на заседании кабинета министров Украины 23 августа 2018 года.

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