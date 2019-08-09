Сеул, , 16:10 — REGNUM

9 июля Международная ассоциация по оценке учебных достижений (IEA) объявила результаты международного сравнительного исследования качества граждановедческого образования (ICCS). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей National Youth Policy Institute.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году Южная Корея заняла 6-е место, что на три строчки ниже по сравнению с результатами исследования 2009 года.

Известно, что первое место в по качеству гражданского образования заняла Дания, второе место — Тайвань, третье — Швеция, четвертое — Финляндия, пятое — Норвегия.

Исследование качества гражданского образования — международное исследование, в рамках которого представители Международной ассоциации по оценке учебных достижений отслеживают уровень готовности учащихся школ к осуществлению гражданских прав и обязанностей, а также знания и понимание ими основных граждановедческих понятий, проблем, отношение к различным аспектам гражданственности.