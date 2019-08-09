Сеул, , 10:19 — REGNUM

Южнокорейская автмобилестроительная компания KIA Motors оценила масштабы своего благотворительного проекта «Зеленый свет» (Green Light Project). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Как сообщили представители компании, спустя пять лет KIA удалось открыть общеобразовательную школу в Багомойо, Танзания.

Известно, что с 2014 года южнокорейская компания совместно с представителями международной гуманитарной неправительственной организации Good Neighbours занимаются строительством и управлением школ и школьных автобусов.

Как сообщили представители компании, число учащихся увеличилось до 540 человек, а процент сдачи экзаменов увеличился до 95%.

Известно, что в 2017 году в рамках проекта «Зеленый свет» южнокорейская компания открыла школу в Дар-эс-Салам, Танзания и медицинский центр в округе Салима, Малави, а в 2018 году компания открыла школы в районе Завала провинции Инхамбане, Мозамбик и городе Лилонегве, Малави.

В настоящее время компания осуществляет данный проект в восьми странах, таких как Танзания, Малави, Мозамбик, Кения, Уганда, Эфиопия, Руанда и Гана.

Кроме того, 2 августа 23 добровольца компании KIA отправились в Эфиопию с целью улучить образовательную и санитарно-гигиеническую среду.