Нью-Дели, , 13:59 — REGNUM

Из-за наводнений на западе Индии правительству пришлось эвакуировать 165 тысяч местных жителей. Об этом 8 августа сообщило индийское новостное издание «Адж так».

От стихийного бедствия в наибольшей степени пострадали штаты Карнатака и Махараштра. Комиссар полиции города Пуна (штат Махараштра) Дипак Мхайсекар заявил, что за последнюю неделю 132 тысячи индийцев, проживающих в округах Пуна, Сатара, Сангли и Кохалпур, были эвакуированы во временные спасательные лагеря. Сообщается, что общее число погибших в результате наводнения в Махараштре составило 16 человек. По словам Дипака Мхайсекара, в спасательных операциях задействованы силы сухопутных войск, военно-морских сил, а также несколько формирований национальных сил ликвидации последствий стихийных бедствий (NDRF). Он отметил, что все водохранилища на территории штата переполнены, и затопление округов продолжится, если дожди не прекратятся.

Официальные представители правительства штата Карнатака заявили, что из-за наводнения были эвакуированы более 43 тысяч жителей северных и прибрежных районов. Из них 17 тысяч человек были размещены в развёрнутых спасателями лагерях. В результате стихийного бедствия погибло девять человек.