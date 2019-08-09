Аддис-Абеба, , 11:31 — REGNUM

Директор Программы мира и безопасности в Африке, Института исследований в области безопасности при Университете Аддис-Абебы Мишель Ндиайе, Президент Эфиопии Сахле-Уорк Зеуде, Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самба Диуф Самура и Специальный посланник Африканского союза по вопросам женщин, детей и вооруженных конфликтов Бинета Диоп попали в новый список топ-100 самых влиятельных женщин Африки. В списке, который был составлен ведущей африканской рейтинговой и PR-компанией Avance Media, представлены выдающиеся африканские женщины, чьи достижения и вклад в развитие континента продолжают вдохновлять следующее поколение женщин Африки. Об этом сообщило эфиопское новостное издание EthioNews.

Управляющий директор Avance Media, отметил, что в списке представлены 100 женщин из 35 африканских стран, которые меняют стереотипный образ африканской женщины и бросают вызов статус-кво ущемлению своих прав на континенте. В этом списке представлены женщины, занимающие видные руководящие должности, такие как президент, премьер-министр, генеральный секретарь, первая леди, губернатор, министр. Среди них следует отметить президента Эфиопии Сахле-Уорк Зеуде, которая занимает 89-ю строчку из 100, став первой женщиной-президентом Эфиопии за всю историю страны. Также в список вошли вице-президент Либерии Джуэл Тейлор, премьер-министр Намибии Саара Куугонгелва-Амадхила, заместитель Генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед и бывшая президент Либерии Эллен Серлиф Джонсон.

Профили всех лауреатов были опубликованы на сайте Avance Media, а выбирали их эксперты наравне с голосованием пользователей.