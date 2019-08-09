Москва, , 07:45 — REGNUM

В Москве 11 августа будет ограничено движение транспорта, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Изменения в движении произойдут в день празднования Курбан-байрама. Водители не смогут проехать по улицам Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца; улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца; Капельскому переулку от проспекта Мира до улицы Гиляровского. Ограничения действуют с полуночи до 11:00.

С 4:00 до 11:00 полностью перекроют Большую Татарскую улицу и примыкающие к ней переулки. С 1:00 до конца мероприятия будет перекрыта Минская от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 5:00 до 10:00 перекроют участок улицы Хачатуряна.

Как сообщало ИА REGNUM, две площадки по убою жертвенных животных откроются в городе Махачкале к празднику Курбан-байрам. Одна из них будет действовать на территории конно-спортивного центра «Ватан», вторая — в районе ипподрома. Они будут обеспечены водой, холодильными камерами и иными необходимыми атрибутами.

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