Владивосток, , 04:52 — REGNUM

В центральных и восточных районах Приморья после ухода тайфуна Francisco с запада пришёл грозовой фронт, который принёс сильный ливень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Тропический шторм Francisco пока не принёс Приморью особого вреда

Ливневый дождь шёл всю ночь, не прекратился и утром. Местные жители сообщают о повышении уровня воды в ручьях и реках, которые могут привести к поднятию воды в крупных реках, таких как Арсеньевка, Уссури и Павловка.

Читайте также: Последствия шторма Francisco во Владивостоке оказались минимальны

Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм, получивший название Francisco, не смог принести в Приморье ожидаемых бед и смещаясь на восток, 8 августа покинул Приморье, приблизившись к Хоккайдо.