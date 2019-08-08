Владивосток, , 10:20 — REGNUM

Вопреки прогнозам и ожиданиям удар шторма Francisco во Владивостоке прошёл практически незаметно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В городе со сложным горным рельефом практически не произошло серьёзных потрясений, за исключением обрушением лестниц на улицах Добровольского и Спиридонова, да нескольких поваленных деревьев в других частях города.

Синоптики, тем не менее, не спешат успокаиваться и обещают, что в ночь на 9 августа уходящий из Приморья шторм Francisco ещё проявит себя в северо-восточных районах края.

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Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество осадков выпало в Партизанске — 91 мм, чуть меньше — 77 мм — выпалов во Владивостоке. Однако, такое количество осадков оказалось не в состоянии серьёзно навредить городской инфраструктуре.