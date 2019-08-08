Цхинвал, , 18:17 — REGNUM

Министр образования Южной Осетии Натали Гассиева заявила журналистам, что в школах респубики будет создана детская организация, напоминающая пионеров времен СССР. Об этом сообщает 8 августа ИА «Рес».

Министр отметила, что организация будет названа «Раззагонта», что переводится как «Передовые». В организацию войдут ученики 5−9-х классов. Гассиева объяснила, что в данный момент прорабатывается нормативная документация организации, создаются ее отделения во всех школах Южной Осетии.

Натали Гассиева «Это организация, основанная на национальных традициях, принципах морали, устоях. Туда будут приниматься дети, которые достойно представляют свою культуру, хорошо учатся. То есть эта организация будет способствовать отрыву детей от сети интернет».

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Осетия отправит группу школьников на экскурсию в Никарагуа