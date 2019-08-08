Цхинвал, 8 августа 2019, 18:17 — REGNUM
Министр образования Южной Осетии Натали Гассиева заявила журналистам, что в школах респубики будет создана детская организация, напоминающая пионеров времен СССР. Об этом сообщает 8 августа ИА «Рес».
Министр отметила, что организация будет названа «Раззагонта», что переводится как «Передовые». В организацию войдут ученики 5−9-х классов. Гассиева объяснила, что в данный момент прорабатывается нормативная документация организации, создаются ее отделения во всех школах Южной Осетии.
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