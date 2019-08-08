Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM

Санкт-Петербургский городской суд в четверг, 8 августа, приговорил к 7,5 годам строгого режима организатора группировки «чёрных риелторов» Максима Овечкина, ранее оправданного тем же судом. Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Еще в марте 2011 года ведомство сообщало о задержании организаторов группировки «чёрных риелторов» Овечкина и участкового уполномоченного Кировского РОВД Михаила Ефрюшкина. По данным СК, преступное сообщество из 11 человек действовало с 2000 по 2010 год.

В 2014 году коллегия присяжных Санкт-Петербургского городского суда оправдала по большинству эпизодов семерых фигурантов этого дела, в том числе Овечкина. Приговор впоследствии был отменён Верховным судом РФ.

«Приговором суда Овечкину назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. В отношении других членов преступного сообщества ранее были вынесены обвинительные приговоры», — говорится в сегодняшнем сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Фигуранты дела обвинялись в совершении 12 преступлений, среди которых организация преступного сообщества, мошенничество, убийство и разбойное нападение. Следствие полагало, что они незаконным образом оформляли право собственности на квартиры социально неблагополучных граждан.

Из материалов уголовного дела следует, что Ефрюшкин, работая в должности участкового уполномоченного милиции, передавал Овечкину информацию о потенциальных жертвах, проживающих на обслуживаемой им территории. Овечкин и другие члены организованной преступной группы, представляясь агентами по недвижимости, путем обмана и злоупотребления доверием вводили потерпевших в заблуждение относительно природы сделки с их недвижимостью, после чего мошенническим путем завладевали их квартирами.

Во второй раз дело Овечкина также рассматривалось коллегией присяжных, которые признали его виновным в создании преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Как сообщил ИА REGNUM источник в суде, присяжные не сочли доказанной вину Овечкина в убийстве.

«Овечкина взяли под стражу в зале суда. Он вышел с улыбкой. На вопрос «И сколько вам ещё сидеть осталось?» Ответил со смехом «Где-то год». Вели его через общий выход. На приговор он пришёл с огромной сумкой», — рассказал собеседник агентства.

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