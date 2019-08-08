Москва, , 15:15 — REGNUM

В России с 20 августа 2019 года стартует смотр-конкурс на лучший казачий кадетский корпус. Конкурс проводит Минпросвещения совместно с Советом при президенте РФ, сообщили в министерстве.

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Мероприятие направлено на распространение военно-патриотического воспитания молодёжи, развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.

Смотр-конкурс будет проводится в два тура. Во второй тур пройдут команды 10 лучших казачьих кадетских корпусов.

Заявки на конкурс принимаются с 20 августа по 16 сентября 2019 года. Победители получат премии: за 1 место — 3 млн рублей, за 2 место — 2 млн рублей, за 3 место — 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лучшим казачьим кадетским корпусом в России был признан Шахтинский казачий кадетский корпус (Ростовская область).

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