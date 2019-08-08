Москва, 8 августа 2019, 15:15 — REGNUM
В России с 20 августа 2019 года стартует смотр-конкурс на лучший казачий кадетский корпус. Конкурс проводит Минпросвещения совместно с Советом при президенте РФ, сообщили в министерстве.
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Мероприятие направлено на распространение военно-патриотического воспитания молодёжи, развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.
Смотр-конкурс будет проводится в два тура. Во второй тур пройдут команды 10 лучших казачьих кадетских корпусов.
Заявки на конкурс принимаются с 20 августа по 16 сентября 2019 года. Победители получат премии: за 1 место — 3 млн рублей, за 2 место — 2 млн рублей, за 3 место — 1 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лучшим казачьим кадетским корпусом в России был признан Шахтинский казачий кадетский корпус (Ростовская область).
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