Москва, , 14:41 — REGNUM

Госдума осенью обсудит новую редакцию законопроекта о такси и агрегаторах такси, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Прежде всего, предлагается установить запрет на работу водителем такси для лиц, не имеющих гражданство Российской Федерации — об этом говорил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») в ходе обсуждения инициативы в первом чтении.

Также предлагается запретить работу в такси имеющим судимость за особо тяжкие преступления (непогашенную или неснятую). К рулю также не будут допущены водители, лишенные прав в течение последнего года.

Регионы получат право устанавливать дополнительные требования к водителям такси. Так, власти субъектов РФ смогут установить обязанность проходить «аттестацию на знание дорожно-уличной сети», а также проходить «экзамены» на знание «функционального назначения и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры муниципального образования».

Обязательным требованием к допуску машины такси будет наличие в ней исправного тахографа — прибора для контроля режима труда и отдыха водителей.

Читайте также: Госдума вводит требования к агрегаторам такси и водителям

Вместе с тем в России разрешено иностранцам с российским водительским удостоверением работать водителями автобусов, трамваев и троллейбусов.

Законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении, прописывается заявительный порядок начала работы диспетчерской такси или агрегатора такси. При этом иностранные организации обязаны осуществлять такую деятельность через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Создаются региональные реестры региональных реестров служб заказа такси, которые будут вести уполномоченные органы субъектов РФ, реестры будут доступны на сайтах региональных властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума в 2019 году запретит иностранцам работать водителями такси