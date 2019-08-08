Бангкок, , 14:26 — REGNUM

Серия взрывов в столице Таиланда Бангкоке на прошлой неделе может быть связана с политикой. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил 8 августа начальник полиции Чактип Чайджинда на пресс-конференции МВД.

«Я считаю, что это связано с политическими вопросами», — сказал начальник полиции. — На 80−90% те взрывы связаны с политикой, и мы действительно хотим знать, кто за этим стоит».

Напомним, в результате взрывов в Бангкоке пострадали четыре человека. По подозрению в совершении данного преступления в пятницу, 8 августа, были задержаны двое подозреваемых.

Генерал-лейтенант полиции, главный следователь Суват Чангедсук на пресс-конференции сообщил, что двум задержанным подозреваемым были предъявлены обвинения в организованной преступности, покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.