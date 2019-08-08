Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM

В магазинах Петербурга в последние годы сложились достаточно высокие, по сравнению с центром и югом России, цены на хлеб, в том числе простой, для ежедневного употребления. Производители хлебо-булочных изделий неизменно объясняют это подорожанием муки и услуг поставщиков ресурсов — электричества и воды.

Хлеб «Столовый» по обычной цене ИА REGNUM

Еще дороже стоит хлеб от частных пекарен, множество которых работает как в центре, так и в спальных района города. Однако в сетевых магазинах Петербурга почти всегда имеется в продаже и так называемый «социальный» хлеб, цены на который доступны малообеспеченным категориям граждан.

Сегодня, 8 августа, корреспондент ИА REGNUM увидел в одном из магазинов сети «Пятерочка» один из наиболее популярных, массовых сортов хлеба «Столовый», в нарезке (750 г), по цене в 51,99 руб. Половинка (380 г) ржаного хлеба продается здесь за 21,49 руб., а целый каравай ржаной другого производителя (780 г) — по 40,39 руб.

550 грамм белого хлеба в «Пятерочке» стоит 66,29 руб., нарезной батон (200 г) — 44,99 руб., нарезной за 400 г — 50,99 руб. Рядом лежит «социальный» батон бренда «Красная цена» — по 13,99 руб. за штуку.

За любимые петербуржцами заварные и особые сорта хлеба придется заплатить больше: «Рижский» (320 г) — 32,59 руб., хлеб с льняной мукой (350 г) — 45,99 руб., хлеб белый круглый (550 г) — 66,29 руб., зерновой «Геркулес» (500 г) — 74,99 руб.

В соседнем магазине сети «Магнит» покупателям предлагается «социальный» хлеб «Дарницкий» (650 г) всего за 22,3 рубля. «Социальный» нарезной батон (380 г) стоит 23,9 руб., его «обычный» собрат — 27,9 руб. за 300 грамм.

Хлеб «Дарницкий» по «социальной» цене ИА REGNUM

Заварной ржано-пшеничный «Двинский» (350 г) в «Магните» предлагается по 49,9 руб.

В расположенной неподалеку частной пекарне свежайший нарезной батон стоит 45 рублей, небольшая буханка черного хлеба — 50 рублей, бездрожжевой заварной хлеб (большая буханка) — 86 рублей. И к концу дня припозднившимся покупателям такого хлеба порой не хватает — спрос на дорогой хлеб в Петербурге есть.

По данным Петростата, в июле 2019 года средняя цена ржано-пшеничного хлеба в Петербурге составила 74,92 руб. за 1 кг, увеличившись всего на 0,3% к июню текущего года. Рост цены по сравнению с декабрем 2018 года более заметен — он составил 5,2%.

Булочные изделия в июле подешевели на 3,7% по сравнению с июнем, однако по сравнению с декабрем подорожали на 2,6%.

Средняя стоимость 1 кг пшеничной муки составила в июле 44,55 руб. за 1 кг. Это на 1,7% дороже, чем в июне текущего года и на 7,7% больше, чем в декабре 2018 года.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Петербурге за первое полугодие 2019 года выросло на 5%, по сравнению с таким же периодом 2018 года.