Москва, , 12:14 — REGNUM

Объявленный в розыск Сергей Фомин доставлен в Следственный комитет РФ, сообщили 8 августа в пресс-службе СК РФ.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Фомин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, говорится в сообщении. Ему предъявлено обвинение по статье 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»).

«Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», — сказано в сообщении.

Следствие намерено выступить с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, находившийся в розыске политактивист Сергей Фомин сам пришёл в полицию. Он не считает себя виновным.

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