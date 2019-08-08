Копенгаген, , 11:33 — REGNUM

Министерство по делам окружающей среды и пищевой продукции Дании намерено в скором времени ввести запрет на поставку продуктов, при выращивании которых использовалось вещество хлорпирифос.

О таком решении сообщил глава ведомства Могенс Йенсен после того, как Европейское агентство по безопасности продуктов питания порекомендовало странам ЕС отказаться от этого вещества в качестве средства защиты от насекомых. «Ни один продукт, попавший под воздействие хлорпирифоса, не должен оказаться на полках наших магазинов. Мы имеем право ввести такой запрет согласно нормам ЕС, если можем доказать, что такие продукты угрожают здоровью граждан», — заявил министр. Об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Ранее исследования показали, что в каждом третьем неэкологическом цитрусовом фрукте на прилавках магазинов Дании содержалось вещество хлорпирифос. Несмотря на то, что в самой Дании его использование запрещено, такие продукты все равно попадали на датский рынок через территорию других государств ЕС. Именно этот недочет министр Могенс Йенсен намерен исправить.