Москва, 8 августа 2019, 11:03 — REGNUM

Жители России предпочитают читать книги по истории, биографии и исторические романы (30%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Крамской. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника (фрагмент). 1869
Иван Крамской. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника (фрагмент). 1869

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На втором месте по популярности — книги для детей (28%), а также учебники, справочники, научная и профессиональная литература (28%). На третьем — детективы, книги по домоводству и садоводству (22%).

Также граждан РФ привлекает фантастика (21%), классическая русская и зарубежная литература (20%). Практически не вызывают интереса ужасы (3%), книги по психологии (3%) и религиозная литература (2%).

Опрос проведен 6 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.

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