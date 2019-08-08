Москва, , 11:03 — REGNUM

Жители России предпочитают читать книги по истории, биографии и исторические романы (30%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Крамской. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника (фрагмент). 1869

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На втором месте по популярности — книги для детей (28%), а также учебники, справочники, научная и профессиональная литература (28%). На третьем — детективы, книги по домоводству и садоводству (22%).

Также граждан РФ привлекает фантастика (21%), классическая русская и зарубежная литература (20%). Практически не вызывают интереса ужасы (3%), книги по психологии (3%) и религиозная литература (2%).

Опрос проведен 6 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.

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