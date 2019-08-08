Чебоксары, , 10:42 — REGNUM

В столице Чувашии по результатам прокурорской проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц управления образования администрации и подведомственных ему учреждений. В том числе замечание объявлено начальнику управления и его заместителям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Нарушения выявлены при проверке порядка рассмотрения обращений граждан. По данным надзорного ведомства, образовательными организациями Чебоксар «повсеместно допускаются нарушения» в части фиксации и расследования несчастных случаев, а управлением образования не ведётся должный контроль за своевременным расследованием и учётом несчастных случаев с учащимися, поступающие материалы не анализируются. Кроме того, в управлении образования вскрыты «многократные несоблюдения сроков рассмотрения обращений и направлении ответов заявителям по ошибочному адресу».

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе начальнику управления образования Дмитрию Захарову, его заместителям Елене Сахаровой и Наталии Масловой объявлены замечания», — говорят в прокуратуре, отметив, что один из заместителей также привлечён к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений.

Напомним, что работу управления образования курирует вице-мэр Чебоксар Алла Салаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к дисциплинарной ответственности был привлечён глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков «за предоставление недостоверных сведений о доходах и банковских счетах привлечён». Всего в Чувашии в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число привлечённых к дисциплинарной ответственности должностных лиц выросло с 565 до 570.

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