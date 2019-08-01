Чебоксары, , 10:44 — REGNUM

Прокуратура Чувашии опубликовала полугодовые итоги работы по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Число выявленных нарушений и привлечённых к дисциплинарной ответственности лиц в республике выросло, в числе нарушителей — глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

В январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Чувашии число выявленных нарушений антикоррупционного законодательства выросло с 1756 до 1970 (+12,2%), количество представлений — с 713 до 770 (+8%), число привлечённых к дисциплинарной ответственности должностных лиц — с 565 до 570.

Если в первом полугодии прошлого года за утрату доверия уволен один человек, то в 2019 году — шестеро. К примеру, в Порецком и Моргаушском районах прекращены полномочия двух депутатов, не представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах и имуществе.

«По материалам проверки прокуратуры республики за предоставление недостоверных сведений о доходах и банковских счетах привлечён к дисциплинарной ответственности глава администрации г. Чебоксары», — говорят в прокуратуре.

Какие сведения считать достоверными, надзорное ведомство не уточняет.

Согласно ранее опубликованной декларации, в 2018 году доход главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова по основному месту работы составил 1 465 495,9 рублей, иной доход — 3 000 рублей. В безвозмездном пользовании находится квартира площадью 38,1 кв. метра. В пользовании его сына указана квартира площадью 135,6 кв. метров. Другие сведения в декларации не указаны.