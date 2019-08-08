Москва, , 10:33 — REGNUM

Серия обысков произошла у трёх сотрудников организации, известной как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом руководитель штаба Навального Леонид Волков написал 8 августа в Twitter.

Он уточнил, что следователи одновременно пришли почти ко всем юристам организации: к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади. Оппозиционер предположил, что обыски связаны с уголовным делом о миллиардном отмывании через фонд Навального, которое 7 августа было передано в Главное следственное управление СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей через фонд Навального было возбуждено 3 августа. По данным следствия, средства, полученные заведомо преступным путем, вносились на счета организации с января 2016-го по декабрь 2018 года.

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