Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM

В Свердловской области 7 августа открылись Дни культуры Республики Ингушетия. Артисты и деятели искусств северокавказской республики представят свое творчество на суд жителей Урала, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ингушетии.

Так, с концертами выступит перед жителями шести городов Свердловской области ансамбль народного танца «Ингушетия». Первый концерт прошел в городе Тугулым, следущий в концертном туре город — Алапаевск. Завершит свои выступления ансамбль 11 августа выступлением на ярмарке в городе Ирбите.

Кроме того, туристический потенциал Ингушетии будет представлен на фотовыставке, которая открыта в здании главпочтамта в Екатеринбурге. В Центре северокавказской культуры и кухни «Рохел» будут демонстрировать видеоролики о курорте «Армхи».

Дни культуры Ингушетии продлятся до 8 сентября. Напомним, они проходят в Свердловской области уже в шестой раз.

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