Бужумбура, , 07:37 — REGNUM

Столица Бурунди пострадала от вспышки холеры, поэтому местные власти закрыли «негигиеничные бары и рестораны», передает ВВС Africa со ссылкой на заявление мэра Бужумбуры.

До настоящего времени 126 человек были инфицированы острой диарейной инфекцией, которая вызвана приемом пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholera. В тяжелых случаях болезнь может в течение нескольких часов привести к летальному исходу, если ее не лечить.

«В Бужумбуре есть общественные места, такие как бары и рестораны, где не соблюдают санитарные нормы, поэтому у нас каждый день четыре или пять новых случаев», — сказал мэр Фредди Мбонимпа о распространении холеры.

По его словам, власти закрывают те заведения, которые работают на рынках и рядом с дорогами и которые при этом имеют недостойный уровень гигиены. Озерные и речные воды, которыми в быту пользуются некоторые жители города, также были запрещены.

Предупреждение мэра последовало на следующий день за тем, как в докладе ООН заявили, что Бурунди столкнулась с эпидемией малярии с более чем 1800 летальных исходов в 2019 году.

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