Иркутск, , 07:25 — REGNUM

Военные медики Центрального военного округа завершили вакцинацию гражданского населения города Тулун Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе округа.

Всего с начала июля здесь работало 12 врачебно-сестринских бригад, которые провели вакцинацию от гепатита «А» около 4 тысячам жителей города Тулун и Тулунского района, в том числе 580 детям.

Медики выполнили также восемь выездов в отдаленные населённые пункты, подвергшиеся затоплению, где оказали первичную медико-санитарная помощь жителям.

Военные принимают активное участие в ликвидации ЧС на территории Иркутской области. Как сообщало ИА REGNUM, ранее войска радиационной, химической и биологической защиты ЦВО провели в Тулуне дезинфекцию подтопленных школы и детского сада. Об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе округа.

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