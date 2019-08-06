Тулун, Иркутская область, , 07:21 — REGNUM

Войска радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию подтопленных социально значимых объектов в Тулуне Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе округа.

«Военные химики применили двухпроцентный раствор хлорамина, который при нанесении на поверхности оказывает обеззараживающее действие в течение 2−5 минут и уничтожает все виды патогенных микроорганизмов», — сообщили в ЦВО

Дезинфекция школы и детского сада была проведена, как отмечается, по просьбе городских властей. Всего обработано около 6 тыс. квадратных метров территории объектов.

Добавим, что военные приходят на помощь подтопленному Приангарью не в первый раз. Как сообщало ИА REGNUM, после первой волны паводка специалисты РХБ провели дезинфекцию системы водоснабжения.

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