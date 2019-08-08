Улан-Удэ, , 06:21 — REGNUM

Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина раскритиковала бездействие прокуратуры Бурятии по вопросу выполнения государственных программ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе общественной организации.

«Ещё два месяца назад ОНФ обращался в прокуратуру с просьбой проверить выявленные нами небезопасные детские площадки — ответа нет. Если региональная прокуратура не примет соответствующих мер, будем вынуждены обратиться в Генпрокуратуру. Уже с просьбой проверить работу республиканского органа, который должен осуществлять надзор за исполнением законов РФ», — заявила она.

Возмущение координатора фронтовиков вызвала реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» в Бурятии. Так, она назвала бессмысленным и формальным подход властей к благоустройству общественных территорий в городе Гусиноозерске и селе Тарбагатай. В частности, пешеходные дорожки в Тарбагатайском сквере обрываются посреди поля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Светлана Калинина раскритиковала работу чиновников мэрии Улан-Удэ, а также власти Селенгинского района республики, где в домах для сирот она обнаружила трещины, дыры и плесень.

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