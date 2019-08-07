Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM

«Безобразие», «бесконтрольность», «просто жесть». Такими словами охарактеризовала работу бурятских чиновников координатор Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, посетившая республику.

Как передаёт портал «Байкал-Медиа», наиболее сильно досталось работникам мэрии Улан-Удэ. В частности, координатор указала на программу переселения из ветхого жилья, сообщив, что аварийные дома, на которые «дышать нельзя». включили в программу капремонта.

«Я не видела ни одного человека, который сказал, что ему не нужен асфальт и освещение, а у вас все отказываются. Да не верю!Я вижу полнейшую бесконтрольность по всем программам благоустройства», — заявила она, затронув тему городского благоустройства.

Светлана Калинина раскритиковала также городские скамейки, выкрашенные в цвета георгиевской ленты.

«Это некрасиво, непорядочно. Это лента памяти наших воинов, которые легли за нашу с вами жизнь. Вы что, издеваетесь? У вас другой краски нет?», —обратилась она к чиновникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор обратила внимание на построенные дома для сирот, в которых обнаружились дыры, трещины и плесень. По её мнению, на ситуацию должна обратить внимание прокуратура.

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