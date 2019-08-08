Иркутск, , 05:25 — REGNUM

Все единовременные выплаты по 10 тыс. рублей жителям пострадавшим от паводка районов Иркутской области, завершены. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По словам министра социального развития региона Владимира Родионова, материальную помощь получили 44 849 человек. Из них более двух тыс. добились выплат по судебным решениям.

«За выплатой на приобретение жилья обратилось 1767 семей из затопленных территорий», — сообщил также глава ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавшие от паводка иркутяне при помощи соцвыплат смогут приобретать дома и квартиры не только в регионе, но и по всей России.

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