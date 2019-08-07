Иркутск, , 06:20 — REGNUM

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области с помощью соцвыплат смогут приобретать дома и квартиры не только в регионе, но и по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на решение правительства России.

«Дмитрий Медведев подписал сегодня постановление правительства РФ № 1022, которое уточнило правила выделения федеральных средств на помощь людям, чье жилье было утрачено или повреждено во время паводка в Иркутской области», — сообщили в пресс-службе.

Нормы компенсации утраченного жилья составляют по 18 квадратных метров на каждого члена семьи из трех и более человек, но не менее площади утраченного жилого помещения. Для одиноких граждан установлена норма в 33 квадрата, но не менее площади утраченного жилья.

По словам губернатора области Сергея Левченко, изменения инициировали сами жители Иркутской области в ходе визита президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в этом месяцы начнутся выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения сельхозпроизводителям Прианграрья. Первые средства уже поступили из федерального бюджета.

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