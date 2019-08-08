Нижний Новгород, , 04:01 — REGNUM

После установки в общедоступном месте вендингового аппарата, который всем желающим может продать табачную смесь для жевания, в Нижнем Новгороде разразился скандал. Горожане возмущены открытой продажей смеси, содержащей никотин, которую может попробовать ребёнок, ведь аппарат «паспорт не спросит». В соцсетях разразились бурные дебаты, горожан волнует, кто и почему позволил установить автомат. После громкого скандала аппарат демонтировали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Табак

О том, что в одном из магазинов Автозаводского района Нижнего Новгорода установлен автомат с жевательной смесью, схожей с запрещённым в России снюсом, в соцсетях сообщил горожанин.

«В составе этой дряни есть никотин. Любой желающий, закинув 300 рублей, может получить товар. Проблема в том, что желающим может стать и несовершеннолетний ребёнок. Не думаю, что автомат спросит у подростка «есть ли ему 18» или попросит паспорт. Такой процесс не проконтролировать. Машина просто выдаст ребёнку эту банку. И остаётся вопрос — как «это» до сих пор там стоит и почему вообще позволили установку автомата?» — вопрошает нижегородец в группе соцсетей «Регион-52».

Жители области поддержали его возмущение:

«Надо категорически запретить!», «Ходи в бассейн, гуляй на природе, занимайся фитнесом… книги читай, наконец… только дурью не майся», «То, что вредно молодёжи, надо запретить», «Судя по описанию это страшная штука», «В свободный доступ его нельзя пускать дети могут пробовать», «Сам факт того, что это может купить каждый и правда возмущает».

Позднее депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) на своей странице в соцсетях сообщил, что аппарат демонтировали:

«Только вчера была затронута тема автомата с жевательной смесью в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, как вечером аппарат уже пропал с территории магазина. Конечно, здорово, что проблему так быстро ликвидировали. Однако будет лучше, если эта дрянь больше никогда не появится ни в одном районе города, области и страны. Напомню, проблема не в самих смесях, а в отсутствии «паспортного контроля» (хотя все эти смеси очень опасны для человека). А значит, что товар был доступен для несовершеннолетних».

Напомним, в России снюс — вид табачного изделия, в котором при жевании никотин поступает в организм, запрещён на законодательном уровне. Инициатором запрета был Госсовет Татарии. Данное изделие было признано опасным. Продавцы пытаются обойти запрет и создают смеси, которые номинально не подпадают под данное изделие. В августе 2018 года в свете этого ростовские депутаты на федеральном уровне предложили ввести запрет на оптовую и розничную продажу всего нюхательного и жевательного табака.

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