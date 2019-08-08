Пекин, , 00:49 — REGNUM

Более 10 тыс. базовых станций сетей 5G будет построено в Пекине до конца текущего года, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

По данным на июль 2019 года в городе уже функционировало более 7,8 тыс. станций сетей пятого поколения, преимущественно расположенных в центральных городских районах, важных местах, выставочных площадях для садоводческой выставки и олимпийских объектах, построенных перед Зимней Олимпиадой в Пекине 2022 года.

Сеть 5G была построена в новейшем Международном аэропорту «Дасин» города Пекина, и будет запущена в эксплуатацию вместе со сдачей аэропорта в конце сентября текущего года, сообщили в Пекинской администрации связи.

Все больше китайских городов переходят на стандарты связи 5G, отвечая растущему спросу на новейшие технологии телекоммуникаций среди населения. Так, в южном мегаполисе Гуанчжоу было построено более 5 тыс. базовых станций.

В июне текущего года Китай, напомним, начал выдавать лицензии для коммерческого использования 5G. Как отмечают в Китайской академии информации и технологий связи, 5G до 2030 года создаст более 8 млн рабочих мест в Поднебесной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае провели операцию по удалению опухоли с помощью сети 5G