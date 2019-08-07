Курск, , 18:29 — REGNUM

Для филиала парка «Патриот» в Курске специалисты Западного военного округа отреставрировали 16 исторических единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Парк «Патриот» Mil.ru

Для формирования выставки филиала парка «Патриот» в Курске восстановили 14 образцов военной техники, среди которых танк Т-62, БМП-1, ЗСУ «Шилка» и вертолет Ми-8, и две полевые кухни. Потребовалось более двух тысяч дополнительных элементов и деталей, около пяти тонн черного металла, а также более 250 кг краски. Технику до 10 августа установят в двух частях филиала парка — в поселке Маршала Жукова и на проспекте Победы в мемориальном комплексе Курская дуга.

Торжественное открытие состоится 24 августа. В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских и военно-патриотических организаций, юнармейцы и чиновники.