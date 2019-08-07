Сеул, 7 августа 2019, 14:19 — REGNUM
Сотрудники POSCO Energy пожертвовали 20 млн вон (~$16 500) на лечение рака у детей из семей с низким доходом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, компания пожертвовала средства через детский фонд борьбы с лейкемией Korea Childhood Leukemia Foundation.
Известно, что данную сумму собрали сотрудники компании, добровольно пожертвовав детям 1% со своей заработной платы.
С 2014 года и по сегодняшний день POSCO Energy пожертвовала в общей сложности 150 млн вон (~$123 500), которые были потрачены на лечение 23 детей, больных раком.
Известно, что ежегодно в Южной Корее диагностируют раковые заболевания в среднем у 1500 детей.