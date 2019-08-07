Сеул, , 14:19 — REGNUM

Сотрудники POSCO Energy пожертвовали 20 млн вон (~$16 500) на лечение рака у детей из семей с низким доходом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания пожертвовала средства через детский фонд борьбы с лейкемией Korea Childhood Leukemia Foundation.

Известно, что данную сумму собрали сотрудники компании, добровольно пожертвовав детям 1% со своей заработной платы.

С 2014 года и по сегодняшний день POSCO Energy пожертвовала в общей сложности 150 млн вон (~$123 500), которые были потрачены на лечение 23 детей, больных раком.

Известно, что ежегодно в Южной Корее диагностируют раковые заболевания в среднем у 1500 детей.