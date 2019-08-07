Москва, , 09:05 — REGNUM

Более четверти ранее трудоустроенных безработных стали таковыми после увольнения по собственному желанию. Это самая распространенная причина, указанная незанятыми гражданами, сообщает 7 августа RT со ссылкой на Росстат.

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По данным за первый квартал 2019 года, 76% безработных трудились ранее. Из них 26,6% оставили место работы по собственному желанию, а 16,1% стали безработными после сокращения штатов, ликвидации предприятия или собственного дела.

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 17 по 24 июля безработных в России стало меньше на 0,2%. По данным Минтруда, в органах службы занятости таковыми числятся 732,7 тыс. человек.

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